〈中部〉打包去化垃圾？ 雲林議員質疑效能

2019-01-26

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣去年十月開始試做MT（機械處理）去化垃圾，垃圾減量僅近五成，未達預期目標，多位議員昨天質疑MT效能及是否繼續推動？縣長張麗善表示，她也對MT系統存疑，下週將親自會勘，決定是否繼續執行。

張麗善：下週決定是否繼續執行

張麗善同時向中央喊話，環保署有區域垃圾去化餘量調度權力，應該本於職權協助其他縣市增加去化雲林垃圾量，協助紓解壓力。

為降低積存垃圾對環境污染疑慮，環保局向環保署爭取補助，先於虎尾清潔隊試做垃圾打包，這項計畫已獲環保署同意，縣府向縣議會提出「虎尾鎮堆置垃圾打包」計畫、二千六百萬元經費墊付案，昨於議會審議。

縣議員陳俊龍、蔡孟真、王又民、李建志、邱世文、林深、黃文祥、游淑雲與廖秋萍等多人提出意見，並抨擊MT去化垃圾效能未符合預期，還要持續推動嗎？縣內尚無垃圾打包經驗，是否符合垃圾去化需求？

塑膠膜包垃圾 被指製造更多污染

陳俊龍指出，垃圾打包並沒有去化垃圾，反而增加塑膠膜等垃圾，製造更多污染，並不是好方法；蔡孟真等多位議員抨擊環保局信誓旦旦MT可以去化垃圾，建立垃圾處理自主能力，但現在效果不如預期，還要繼續執行MT嗎？

環保局長張喬維表示，封存垃圾主要避免垃圾散發臭味影響環境衛生，至於MT垃圾去化效果近五成，除了機械操作因素，舊垃圾分類情況不佳也是因素，環保局已積極改善，提升去化能量。

張麗善說，雲林MT是全台第一套，目前還在調整測試階段，去水率約卅二％、能源轉換率約六％、 資源回收率約五％，還有五十％需外運焚化，她也對MT的效能存疑，下周將親自會勘，再決定是否繼續執行，但環保署願意補助垃圾打包，請議員同意墊付案。

環署補助虎尾垃圾打包 墊付案過

縣議會通過「虎尾鎮堆置垃圾打包」計畫墊付案，但附加但書，若計畫失敗，包括環保局長等相關人員必須懲處。

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