〈南部〉佳里北頭洋飛番文化園區 一期步道28日啟用

2019-01-25

〔記者楊金城／佳里報導〕南市建置全台第一個平埔文化園區踏出重要一步，佳里蕭壠社「北頭洋飛番文化園區」完成第一期三百五十公尺環境步道景觀工程，將在廿八日啟用。北頭洋飛番文化園區預計以五年時間分五期完成，預估花費八千萬元，期望未來北頭洋飛番文化園區能帶來遊客，體驗北頭洋平埔文化，成為觀光新亮點。

現有的北頭洋文化園區至今成立十四年多，過去都是透過社區營造來做，文化館、公廨、平埔族高腳屋、瞭望台等老舊、損壞，必須整建。台南市民族事務委員會提出北頭洋飛番文化園區規劃案，和蕭壠社北頭洋發展協會在去年召開說明會溝通意見定案後展開。

文化園區規劃分五期建置

台南市民族事務委員會主委汪志敏表示，北頭洋飛番文化園區規劃分五期建置，整個園區預計花八千萬元，市府編列二千萬元到二○二○年先進行三期工程。第一期步道完工後，第二期將進行後續飛沙崙步道、北頭洋公廨環境營造和收購私有地，第三期營造現有飛番墓，未來再爭取經費興建含北頭洋平埔文化館在內的北頭洋遊客中心。

未來將建北頭洋遊客中心

最關鍵突破在收購北頭洋公廨私有地約二分地，過去由北頭洋發展協會向地主們租地，是一筆負擔，協會總幹事楊振鑰說，市府將以約七百萬元收購民地，未來將在文化館前興建北頭洋遊客中心。

北頭洋阿立祖夜祭每年在農曆三月廿八日舉行，是南市平埔西拉雅五大夜祭中最先登場的，而北頭洋聚落是平埔原住民西拉雅族四大社之蕭壠社發源地，歷經荷蘭、明鄭、清朝、日治時期的變遷，北頭洋文化園區至今保存公廨、夜祭文化，未來更將成為第一座西拉雅文化園區「北頭洋飛番文化園區」。

楊振鑰說，園區第一期景觀步道從慶長宮到荷蘭井約三百五十公尺長，荷蘭井周邊並已營造為小公園，第二期將再建置荷蘭井到飛沙崙山頂的三百公尺步道、重建瞭望台。

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