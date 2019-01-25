〈南部〉造修合一 台船獲磐石軍艦口開合約

2019-01-25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船新春開紅盤，除了與國防部簽署二．八億元「磐石軍艦五年開口合約」，另取得農委會水產試驗所「水試一號」試驗船，九千五百萬元輪機監控系統汰換及延壽採購標案，台船說，最大意義是開創「造修合一」里程碑。

磐石軍艦是我國海軍最新型油彈補給艦，也是最大噸位的軍艦，由台船負責細部設計與建造，於二○一五年一月交艦，同年三月正式成軍服役，成為近年來海軍敦睦遠航的主力船艦。

海軍規劃船艦返回建造母廠維修

海軍磐石軍艦服勤至規定週期後，須安排大修、定保、非計畫性規劃維修等期程，實施必要調校、更換消耗配件等作業及於緊急事故完成快速維修，使艦上各項系統裝備維持在最佳的備勤狀態。

海軍及海巡署推動造修合一政策，規劃所屬船艦於服勤時間返回建造母廠維修，除可提升修艦能量、品質及效率外，並可增進艦艇及系統裝備可靠度與妥善率，為此，國防部透過策略性商維政策，與台船簽署「磐石軍艦五年開口合約」。

另外，「水試一號」試驗船於一九九三年建造完工，排水量一九四八噸，服役歷史悠久，多項重大設備如輪機系統、發電設備、航海設備、甲板設備堪用狀態不佳，延壽工程的維修及更新範圍甚廣，工程難度甚高，數次招標均告流標。

台船基隆廠在各設備廠家居中折衝，簽訂技術支援服務聲明書，由台船獲得該標案，預計於今年三月初開工、九月底前完工。台船表示，甫完成海軍茄比級海獅潛艦大修，隨即又獲得磐石軍艦及海試一號新約，已站穩了「國艦國造、造修合一」腳步。

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