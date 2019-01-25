〈南部〉綠癌變綠金 小花蔓澤蘭美容產品獲專利

2019-01-25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「小花蔓澤蘭」會攀爬纏繞在樹上，讓樹木無法行光合作用而死亡，林務局每年編列大筆預算防治仍無法根除，美和科技大學副校長吳裕仁的研究團隊，實驗發現小花蔓澤蘭具有修復與再生能力，抗發炎作用更比化學藥物L-NAME強，並開發出面膜、乳液、精華液等多項美容產品，取得中華民國專利，將綠癌變成綠金。

美和科大研發 有業者提合作計畫

研究團隊發現小花蔓澤蘭的花、根、莖、葉都富含多醣類及抗氧化酚類，對角質細胞增生及傷口癒合能力極強，粒線體及端粒酶活性的抗發炎效果遠高於化學藥物L-NAME。

吳裕仁說，小花蔓澤蘭危害生態是全球性的問題，在國外有「一分鐘一英哩雜草」之稱，每平方公尺就有十七萬個種子，只要稍不注意就會造成蔓延，「這麼有生命的東西，就一定有它的生命密碼」，因此團隊前後花了四年時間，進行研究，成功取得小花蔓澤蘭萃取物的用途專利。

吳裕仁說，過去小花蔓澤蘭被開發成防蚊液、飼料、紙張等用途，美和科大以提高產品價值為目標，希望開創外銷市場，已有國內外業者提出合作計畫，相信很快就能量產上市。

屏東林管處作業課長張智強說，為防治小花蔓澤蘭，林務局每年以每公斤五元價格收購，屏東每年編列至少五十萬預算，若能開發為高經濟價值商品，對生態環境會有很大的助益。

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