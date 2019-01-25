〈南部〉春節防塞 台東疏運計畫出爐

2019-01-25

〔記者陳賢義／台東報導〕春節連假一連九天，公路局第三區養護工程處規劃疏運防壅塞，針對台九及台十一線上通往風景區易壅塞路段，規劃相關交通疏導及管制措施、包括替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場及加強違規取締等，籲民眾多多使用大眾運輸工具，遇問題可撥打0800-231-035的廿四小時客服專線。

規劃替代路線、交管等措施

第三養工處表示，預估二月三日至九日為旅遊高峰、二月十日為收假車潮高峰，已針對台東地區轄管省道，包括台九線金崙風景區、多良火車站、台九線乙東卅七替代道路（台東市區）、台九線初鹿牧場、台九線金城武樹附近、台九線與台廿甲線路口（池上街道）、台九線與東八之一線路口（關山街道），及台十一線上小野柳、水往上流、三仙台與八仙洞，通往鄰近風景區易壅塞路段完成相關交管措施；另也針對屏東燈會盛事，可能順勢抵東旅遊的車潮規劃疏運路線。

第三養工處表示，針對通往風景區易壅塞路段，已規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖，民眾在公路局「智慧化省道即時資訊服務網」可查詢，並提供省道即時路況影像與道路績效資訊，民眾手機、平板下載「幸福公路APP」可隨時掌握最新路況；另交管措施也包括省道大客車禁行路段、大客車行駛應特別注意路段，於「全國大客車禁行及行駛應特別注意路段及時段」網頁，提供瀏覽及下載資料參考。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/