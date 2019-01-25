〈南部〉維冠倒塌近3年 許育典探視受災戶

2019-01-25

〔記者邱灝唐、萬于甄／台南報導〕○二○六台南大地震造成維冠大樓倒塌迄今將滿三年，台南副市長許育典與社會局昨前往探視相關受災個案，了解案家後續所需的生活幫助。

許育典一早先到安平探視受災戶李宗典，雙方分享身障的生活經驗，並相約未來一同到學校以自身經驗開講，散佈正向力量；許表示，自己左手在六歲被火車撞傷，導致部分截肢，身障者難免會受到異樣眼光，但仍要走出傷痛努力生活。

接著，許育典再前往永康探視受災戶洪家益和曹瑋瓴，而對方也保有正向積極的人生觀。洪家益表示，兩年多來腦海中仍無法遺忘地震當下的恐懼與惡夢，但相信只要努力轉念，未來的路可以勇敢好好走完；曹瑋瓴則說，雖然暫時沒有勇氣去面對維冠大樓原址傷心地，不過她現在的心態漸漸轉向正面陽光，更把到醫院復健當成是去「健身房」，「不要被現況打敗，更不能放棄自己。」

許典育在現場也提到災後重建的進度，指出相關單位會繼續加緊腳步，維冠大樓的重建預計在二○二○年底前可完工。針對受災戶提出的提供穩定收入工作、延長交通補助等需求，社會局回應，相關補助是否能延長，會再進一步評估，也會滾動式檢討未來長期關照與相關陪伴計畫。

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