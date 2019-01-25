〈南部〉南鐵地下化照顧宅 申購逾9成

2019-01-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市鐵路地下化作業邁入新的一年，專案照顧住宅拆遷戶申購率已達九十二％，未來若有剩餘戶數將對外出售，出售價格則請專業估價師參酌市場價格後訂定。

264戶有申購資格 已申購243戶

南市都發局表示，地下化工程範圍內須拆除及範圍外一併徵收戶中，符合申購要點資格的拆遷戶至目前有二九二戶，扣除已表明無申購意願的廿八戶，實際有申購資格總數為二六四戶，已申購戶為二四三戶，總體申購率達九十二％。

據了解，除了拆遷戶，位在北區長榮路巷弄的品字型大樓，有五戶雖然未被拆遷，但因住宅結構可能在進行拆遷工程時受損，而有居住安全之虞，因此施工單位交通部鐵道局辦理一併徵收後，五戶亦已申購照顧住宅。

剩餘123戶 市府擬採公開出售

都發局表示，南鐵專案照顧住宅共興建三六六戶，目前尚剩餘一二三戶，三房、四房格局大多已被拆遷戶選走了，將等南鐵徵收用地作業告一段落後，確認剩餘戶數多少，再採行公開出售，至於出售價格，將請專業估價師參酌市場價格後訂定。

南鐵地下化施工進度，已有三標工程進行中，其中最早動工的Ｃ二一四標（工程範圍榮譽街平交道附近至大林路平交道附近，全長約三．二一五公里），施作引道、隧道、南台南站新建及裝修、中華陸橋托底、撥軌段鋪軌、既有軌道拆除、既有路線撥軌等工程，目前進度已逾十五％。

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