〈南部〉韓上任滿月 籃打90分 綠給及格

2019-01-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天（廿五日）上任滿月，綜觀其一個月表現，藍營給九十分、綠營評估及格、無黨團結聯盟打六十五分；時代力量認為行銷一百分、但政治零分，直言行銷再好、產品（施政）才是最重要的。

時力指政治零分 產品最重要

高市議會國民黨團總召曾俊傑表示，這一個月來看得出來，韓國瑜非常認真拚經濟，要讓貨出去、人進來，他真的很有衝勁，所以給九十分，但曾俊傑也提醒，市府各局處協調、磨合需加快速度，人民期待很高，都想趕快看到具體成果。

民進黨團總召韓賜村指出，韓國瑜上任才一個月，其實很多地方還需要觀察，但他首度在議會的表現、面對問題的回應，讓人覺得很誠懇，所以可給及格（六十）分數，他期待韓國瑜能加緊兌現政見，同時要注意縮短城鄉差距。

無黨聯盟打65分 促注意內銷市場

無黨團結聯盟總召朱信強認為，韓國瑜這一個月來在推銷農業部分表現頗搶眼，包括農產品外銷中國、拓展東南亞通路等，算是很不錯的開始，他打六十五分，未來希望韓國瑜除開發外銷，也要注意內銷市場與農村本身經營。

時代力量新科議員林于凱直言，韓國瑜政治零分、行銷一百分，他質疑韓國瑜一直強調沒有承諾九二共識，就沒有經濟發展，好像世界只有中國一個市場？常常到處睡覺感覺接地氣，但是找了很多不具高雄脈絡的人來代言，整體來說，每天都有新話題帶動高雄曝光，不過還是想提醒韓市長，行銷再好、產品（施政）內容還是最重要的。

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