〈南部〉春節迎客 台東森林公園設備改善

2019-01-25

〔記者張存薇／台東報導〕台東森林公園是台東縣人氣必遊景點，去年付費入園破卅一萬人次，為了迎接春節連假旅遊人潮，縣府農業處近期已完成無障礙設施、觀景平台整建、自行車路線中的花架隧道也拉平變緩，讓遊客玩得更安全、更安心！此外，農業處今年也計畫增設旅遊服務教育宣導中心，提供更多元服務。

去年入園及停車收費達千萬元

台東森林公園佔地約三百公頃，除縣民、身高一百廿公分以下孩童及在台東工作民眾憑證免費，去年入園及停車收費達千萬元，付費入園破卅一萬人次。

景觀平台重做、自行車隧道拉平

為了迎接寒假及春節旅遊人潮，農業處長許瑞貴表示，包括琵琶湖前景觀平台老舊重做、並增設無障礙通道，園區內原本自行車花架隧道路線有大轉彎、坡度也陡，已重新拉平變緩，其他還包括照明設備改善等十多項工程已全部完工，園區也鋤草、整理，讓遊憩環境更舒適。

此外，台東森林公園土地原本均為林務局管理的國有保安林地，農業處為落實「管用合一」，歷經三年程序，終於獲行政院核准無償撥用第一批共五筆、一百十一五公頃土地，許瑞貴表示，包括入口處、監工房等土地均已完成撥用，今年將規劃監工房成為旅遊服務教育宣導中心，提供旅遊資訊等更多遊憩服務。

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