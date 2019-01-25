〈南部〉環團促興達電廠除役 屏縣府允行文台電

2019-01-25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕憂心興達電廠燃煤機組嚴重影響屏東空氣品質，屏東縣環保聯盟與南部反空污大聯盟，昨天拜會縣長潘孟安，請縣府出面抗議興達火力發電廠燃燒生煤許可案，獲潘孟安正面回應，允諾一月底前行文台電表達盼興達電廠如期除役的立場；環團給予高度肯定。

燃燒產生PM2.5 佔高屏空污45％

拜會者包括屏東縣環保聯盟創會理事長洪輝祥、屏東縣教育產業工會理事長黃莆田、屏東縣議員蔣月惠、南部反空污大聯盟發言人李建誠等人；屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥表示，興達電廠又老又毒，是台灣最老的燃煤機組，已經運作超過三十年，燃燒生煤產生的PM2.5，佔高屏空污的百分之四十五，是屏東空污的頭號戰犯，屏東飽受高雄重工業污染之苦，影響縣民健康、觀光與農業。

環團︰南電北送、中送情形嚴重

環團表示，今年一月一日起，屏東已超過十五天PM2.5破百，而台電南電北送、南電中送情形卻比去年嚴重，台電經常在高雄屏東紫爆時，讓北部通霄大潭燃氣機組四台停機，剩餘的發電不到百分之五十，而高雄四座興達燃煤機組及兩座大林燃煤機組發電到百分之九十，如此南電北送、南電中送，讓南部人成為次等公民，興達燃煤廠三、四號機二月四日到期，想再延五年，屏東人不能再接受。

南部反空污大聯盟希望縣長潘孟安站在捍衛縣民生命健康的立場，立即依空污法第七條好鄰居條款，呼籲蔡政府、韓市長不展延興達燃煤電廠三、四號機，讓興達燃煤廠除役，並提前四年原地興建燃氣機組，以利台灣能源轉型。

縣府︰縣長和縣民、環團站在一起

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，縣府和所有縣民站在一起對抗空污立場非常明確，希望興達電廠能夠如期除役，一月底以前縣府也會正式行文給台電表達訴求，屏縣無重大工業污染源，卻飽受外縣市污染，縣長潘孟安非常不能接受，一定和縣民及環團站在一起。

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