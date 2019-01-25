〈台北都會〉北市聯醫和平院區爆A流群聚感染 1人死亡

2019-01-25

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市聯合醫院和平院區爆發群聚感染Ａ型流感，連同六名護理師、七名病人，合計十三人感染，其中一名五十一歲女性因流感併發肺炎住進加護病房，傳出於前晚死亡。和平院區昨證實此事，但死亡主因是否因流感併發重症，尚待衛福部認定。

聯醫和平院區一月十日至廿一日共有六名護理師、七名病患確診Ａ型流感。衛福部疾管署前天表示，多數個案經治療後已退燒，但有一名患者出現肺炎症狀，轉至加護病房。衛生局前天表示，約有五十多名工作人員，包括治療醫事人員、實習人員、打掃人員以及廿名病人已施行預防性投藥，疫情將監測至廿九日。

聯醫前天說，感染的六名護理師都有注射流感疫苗，工作也有配戴口罩，感染的原因，除了疫苗保護力本來就不是百分百外，其他可能原因尚待釐清。

昨天消息傳出一名五十一歲、因流感併發肺炎住進加護病房的女性患者，已於廿三日晚間十時死亡。北市衛生局證實此事，指衛生局已接獲院方通知，但死亡主因是否因流感併發重症所致，尚須交由疾管署認定。聯醫則表示，除該名死亡患者外，其他患者目前狀況穩定。

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