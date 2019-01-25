〈台北都會〉春節期間北市路邊停車格 多暫停收費

2019-01-25

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市為因應農曆春節假期交通壅塞狀況，祭出「春節期間交通管制疏導計畫」，年貨大街開始的一月十九日至二月三日期間，迪化街年貨大街周邊路外停車場將調漲收費，而春節假期開始的二月二日至十日期間，大多路邊停車格將暫停收費，僅西門、木柵動物園等熱門景點周邊道路仍維持收費。

停車管理工程處表示，年貨大街開跑期間，為減少民眾自行開車前往，迪化街周邊的大稻埕、朝陽公園、塔城公園路外停車場，假日收費調整為每小時六十元、非假日為每小四十元；淡水河三號及五號堤外停車場費率，假日調整為每小時五十元、非假日每小時四十元；西寧北路（民生西路至市民大道）、塔城街（南京西路至市民大道）及民樂街（歸綏街至南京西路）收費路邊停車格費率調整為每小時五十元。

而春節連續假期二月二日至十日期間，雖台北市政府轄管的路外（地下、立體、高架橋下）停車場都會照常收費，但大部分的收費路邊停車格都會暫停收費。要注意的是，台北市的熱門觀光景點，包括：木柵動物園、西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、故宮博物院周邊、士林夜市、士林官邸及台北車站周邊，除了二月四日除夕當天外，仍會正常收取停車費。

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