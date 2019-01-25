〈台北都會〉迪化街年貨大街春節停車費調漲 居民不滿

2019-01-25

〔記者郭安家、黃建豪／台北報導〕迪化街年貨大街一月十九日至二月三日開跑，周邊攤商林立，停車位也架設市集棚架，且延平北路二段黃線改為紅線，原本夜間八點後開放黃線停車也一律禁止，朝陽公園、大稻埕、塔城停車場於年貨大街期間收費也由每小時四十漲至六十元，居民苦不堪言，不滿停不了車又漲價！但是台北市停管處卻回應行之有年。

停管處︰行之有年 會列入檢討

台北市議員陳炳甫接獲居民陳情此事，他認為居民並沒有享受到經濟紅利，還要因為停車問題使得荷包縮水，停管處此做法根本變相懲罰附近居民。他要求，停管處應即刻處理，將年貨大街附近的三座公有停車場：朝陽、塔城與大稻埕停車場，調整為附近居民不分時段皆原價收費，讓迪化街附近居民不用為了年貨大街開跑而停不了車。

不過，停管處長張滋容回應，年貨大街周邊路外停車場的非全天調整費率，在凌晨至隔天上午八點之間還是維持原本的收費，目的是鼓勵外來民眾儘量不要開車，對有長期停車需求的附近居民來說，停車場月票並不會受影響，只是對臨時停車的民眾，平常可停在河堤外或路邊，但在年貨大街期間車位很難找，才變得很麻煩。

張滋容表示，停車場調整費率措施已行之有年，這是有整體考量的，但作業上很難區別附近民眾或外來民眾，因此現階段做法很難說改就改，議員建議會列入檢討，明年辦理時再看有沒有調整空間。

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