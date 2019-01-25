〈台北都會〉初二就開館 北市12運動中心推優惠

2019-01-25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年假運動別煩惱！台北市十二座運動中心、網球中心、台北體育館及天母網球場，僅除夕、大年初一兩天休館之外，自大年初二起（二月六日）至九日開始營業，每天上午八點到下午四點，並推出各種優惠好康，讓民眾在新春期間持續甩油、享瘦不間斷。

僅除夕、大年初一兩天休館

北市體育局指出，初二至初五期間，北投運動中心及健身房前九十九名入場者免費；中正運動中心體適能則單次入場享九折；南港運動中心前一百名購買泳池或健身房單次入場者，就送紅包一份；士林運動中心游泳池則推出兩人同行，第二人半價等優惠。

中山運動中心 有氧等祭優惠

運動課程也祭出優惠措施，體育局舉例，中山運動中心有氧、瑜伽、肌力及飛輪單堂一五○元；大安運動中心推出一系列單堂一七八元運動課程，同時報名三堂以上還可轉大安轉運機一次，可獲得小禮品；萬華運動中心報名六、日常態舞蹈課程，兩人同行、三人同行都享有優惠。

台北體育館桌球、羽球館免費

體育局表示，台北體育館的桌球室、羽球館及天母網球場，在二月六日至九日營運期間免費開放使用，但體育館採取線上預約，前十分鐘須至現場報到。網球中心則從二月一日至廿八日，加入網中LINE生活圈就可抽室內、外網球場臨租優惠，最低五折起。

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