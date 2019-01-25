〈台北都會〉《新北》使用逾期原料 後埔戰鬥雞排下架暫停業

2019-01-25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市衛生局追查連鎖「後埔戰鬥雞」雞排店使用逾期生鮮原料案，經約談葉姓負責人說明後，確認有使用逾期冷藏生鮮雞胸肉原料製作香雞排，另查到其餘七項產品，業者也無法提供相關資料佐證；業者的下游店家有十家，已要求業者廿四小時內下架回收，並命製造工廠暫時停業。

封存8品項 近3千公斤原料

衛生局接獲民眾檢舉「後埔戰鬥雞」炸雞排店使用逾期原料，廿二日至土城區工廠稽查，現場封存生鮮及醃漬雞肉品原料共八品項、二九四三公斤，並請業者提供相關進貨資料比對是否逾期。

將罰6萬以上2億以下罰鍰

經比對及約談負責人，確認使用逾期冷藏雞胸肉原料製作成調理香雞排，另骨腿、三節雞翅、尾椎、雞心等七項生鮮與醃漬產品，無法提供生產製令單相關資料佐證；衛生局指出，業者貯存及使用逾期原料，依據食品安全衛生管理法第十五條第一項第八款規定，將依同法第四十四條處六萬元以上兩億元以下罰鍰。

工廠有未設置專區等缺失

此外，經發局昨到位於土城區工廠現勘，確認是未領證工廠，且生產製造場所環境衛生有報廢品與成品混放，未設置專區、貯存逾期原料、無產品原料驗收紀錄及進貨憑證，生產加工肉品無法提出生產製令單及無有效日期評估依據等多項缺失，另依食品安全衛生管理法第八條第一項命業者暫停生產製造，並於廿四小時內下架回收。業者昨未接聽電話，無法取得回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/