〈台北都會〉淡海輕軌轉乘59條公車 票價優惠

2019-01-25

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌將於二月一日起正式營運收費，新北市交通局宣布，淡海輕軌轉乘淡水地區共五十九條公車路線，將同步實施雙向轉乘一段票半價優惠，第二段票起仍照原價十五元收費。

交通局表示，淡水地區總計五十九條公車路線，在二月一日淡海輕軌實施收費後，同步推出六十分鐘內搭乘淡水地區公車與輕軌雙向轉乘優惠；這些公車路線也包括往北海岸、關渡及新市鎮等區域或景點，民眾可利用輕軌與公車路網遊玩及通勤，公車前LED燈也會顯示「與輕軌享有轉乘優惠」字樣。

交通局長鍾鳴時表示，公車每段票票價十五元，搭乘輕軌雙向轉乘公車享半價優惠，公車票價八元、學生票六元，年長者、身心障礙者及孩童優惠四元，除為通勤族省荷包，觀光客也可搭乘輕軌賞櫻或看夕陽。

此外，針對春節期間交通，市長侯友宜昨天出席行政院會時，也向中央表達，希望新北境內各國道匝道，適時調整儀控時間降低車輛回堵，如國道一號五股、林口，國道三號三鶯、中和、土城、新店，國道五號石碇交流道等。

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