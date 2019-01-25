〈台北都會〉防汐止再大塞車 事故模擬演習

2019-01-25

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市汐止區一月初尖峰時段發生十四起交通事故，交通大打結，新北市政府交通局為提高類似案件處理效率，劃分出交通敏感地區，並制定「新北市交通敏感地區緊急應變計畫」草案。昨天早上舉行演習，模擬台一高架發生交通事故雙向車道封閉，即時更新資料、調度，疏散車流，演練順利。

道安會報執行秘書鍾鳴時說，緊急應變計畫依事故占用車道情形及占用車道時間，制定三級應變機制。

昨天演習模擬情境是台一高架泰山段往台北市方向發生公車漏油拋錨，因輪胎煞車鎖死，無法移動，公車占據車道，致後方車輛無法通行，且因公車漏油蔓延至對向車道，使對向小貨車失控打滑，駕駛受傷，導致沿線車流嚴重回堵。

經民眾報案後，由交通局長、道安會報執行秘書鍾鳴時擔任指揮官，調度消防局、環保局等單位，加強協調處理。鍾鳴時說，未來新媒體如臉書訊息也會納入處理作業的一環，並持續更新現場狀況。

新北市交通敏感地區包括快速道路、進入國道交流道所銜接之地區道路、主要幹道（無其他替代道路）和往來雙北的十九座橋梁等。

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