〈北部〉過年求財 宜蘭縣四結福德廟備1.5萬個紅包

2019-01-25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕過年求財！宜蘭縣四結福德廟備妥一萬五千個百元紅包，二月四日除夕夜起，開放信眾擲筊索取，祈求新年發大財。

香火鼎盛的四結福德廟，是地方上信仰中心，廟裡主祀的金身土地公，是信徒眼中頗為靈驗財神爺，廟方今年準備總金額一百五十萬元過年紅包，給大家討個吉利，主委高志肇、總幹事陳榮楷歡迎各界利用春節連假到廟走春。

高志肇說，信徒到四結福德廟向金身土地公擲筊，若擲出聖筊，將獲贈一個百元紅包，拿到紅包後，不妨依照民間習俗，在土地公神像鬍鬚梳三下，邊梳邊念出吉祥話，「梳乎順，賺錢才會順」、「梳乎鬆，賺錢才輕鬆」、「梳乎春（平順之意），賺錢才會存」，希望財神眷顧好運到。

此外，春節假期，四結福德廟供應一萬兩千台斤紅蛋，每人發放兩顆，信眾剝蛋殼，代表「剝殼兼出運」，為新年增添喜氣。

四結福德廟過年紅包，除夕晚間十一點十五分起開放擲筊，大年初一到初六擲筊時間上午八點到下午五點，索完為止。

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