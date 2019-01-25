〈北部〉花蓮年貨大街 百攤商30日開賣

2019-01-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕年節將至，花蓮年貨大街將在卅日登場，一百個攤商一連五天會在鄰近重慶路口的花蓮市福町路熱鬧開賣，現場共規劃三大特色展售區供民眾「一次買足」，消費滿二百五十元還可兌換「扭蛋A好康」扭蛋硬幣一枚及活動摸彩券一張，每天均有機會抽中電視、福袋等大獎。

一連5天 3大展售區一次買足

花蓮年貨大街展售活動，今年共邀集一百個攤商共襄盛舉，包括備禮登門賀新年的伴手禮區、歡喜添貨旺新年的年貨區及五穀飄香慶新年的農產品區；剛接下「花蓮觀光文化推廣大使」證書、以「蜂蜜檸檬」聲名大噪的網紅吳蕚洋，也會擔任花蓮農業推廣大使，並在年貨大街現場調製飲品蜂蜜檸檬與民眾同歡。

展售活動自一月卅日至二月三日止，每天傍晚六時至晚上十時開賣，首日則提早在下午四時登場、六時舉行開幕儀式，縣長徐榛蔚將在現場與美侖大飯店主廚一同以花蓮在地優質苦茶油烹調「素來褔氣」麵線，並發放限量「好運連連紅包」。

縣府：消費滿250元可換摸彩券

縣府農業處長羅文龍說，民眾今年在年貨大街消費滿二百五十元，就可兌換「扭蛋A好康」扭蛋硬幣一枚及活動摸彩券一張，「扭蛋A好康」好禮獎項有會場現金折價券一千五百元、一百元及小提燈、縣府宣導月曆、時令蔬菜等高達九百多項好禮；另再從當天摸彩箱中抽出四十二型液晶電視一名、開運褔袋六名，讓民眾消費滿額即有多重中獎機會。

2月3日最後一天 加碼抽大獎

他強調，為讓鄉親開心過好年，活動最後一日還會加碼抽出活動最大獎，五門變頻冰箱一名、五十五型液晶電視二名、十人份電子鍋三名及多項加碼大獎，盼讓民眾不僅以最划算價格採買年貨，更有機會抽到大獎。

花蓮年貨大街展售活動也同步響應公益，發起「捐贈發票兌換新年祈褔卡」活動，民眾只要捐贈一至二月發票五張，即可至服務台兌換祈福小卡，並到會場入口大型意象裝置的懷舊祈褔牆掛上新年新願望。

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