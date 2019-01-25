〈北部〉蘇花東澳段車禍交管 機車暫行蘇花改

2019-01-25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣台九丁線舊蘇花公路十五．九公里處，昨上午九點多發生化學槽車翻覆，蔡姓駕駛被拋出車外身亡，車上二十噸氫氧化鈉外漏，實施交管超過四小時，公路總局採「前導後護」方式，下午開放兩個時段給機車通行蘇花改。

事發後，台九丁線蘇澳東澳段交管，兩公里到十七公里之間只出不進，下午四點半恢復通行，蘇花改（台九線）宜蘭往花蓮交通不受影響。

槽車六十一歲蔡姓駕駛（台北市人），被拋出車外，遭車頭輾壓，頭顱破裂當場死亡；這輛槽車從桃園出發，載送氫氧化鈉到花蓮和平，途中行經台九丁線時，疑似自撞山壁，車上載運二十噸具高腐蝕性的強鹼氫氧化鈉，至少四分之三外洩，環保局人員在路旁邊溝防堵，阻絕流入河川造成污染。

去年二月五日起，蘇花改蘇澳到東澳段陸續開放小型車、大客車、大貨車通行，不在開放名單上的機車及載運化學物品貨車，仍要行駛台九丁線，台九丁線昨天因事故封閉超過四小時，公路總局啟動交通疏導措施，原訂下午三點、三點半、五點、五點半，開放機車行駛蘇花改，由於在四點半恢復通車，五點及五點半的通行計畫取消。

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