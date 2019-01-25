〈北部〉竹縣副縣長 陳見賢出任

2019-01-25

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣長楊文科昨天證實，副縣長將由前縣議會副議長陳見賢出任，秘書長則由台灣科學工業園區科學工業同業公會中部園區辦事處處長陳季媛接掌。

民代出身 曾任議長、副議長

這項新的人事案，楊文科已批准，陳見賢將在春節後、二月十一日就職；陳季媛則將在一月卅一日先行上任，原代理秘書長黃文旭回任縣府參議。

楊文科說，副縣長的特質，要能接地氣，協助縣府拉近跟地方的距離；秘書長的特質，則必須要有地政方面的專業長才。

楊文科說，陳見賢起自基層選舉，行事作風大氣，又曾擔任過縣議會議長、副議長，去年以國民黨新竹縣黨部主委的身分，領兵打贏選戰，深知十三鄉鎮市的民瘼。這跟長期在公部門為民服務的自己有互補效果，兩人可以相輔相成，一起把新竹縣各地鄉親最需求的基礎建設，結合科學園區的資源做好，打造不一樣的新竹縣。

產業經歷豐 陳季媛接秘書長

至於被視為黑馬的陳季媛，畢業於政大地政系、中華大學科技管理研究所，跟隨楊文科卅年一起參與科學園區的擘畫工作，一路從竹科、中科、轉戰到南科，擁有豐富的公務行政及產業發展經歷。

六年前，陳季媛從中科管理局退休時，楊文科推薦她出任台灣科學園區科學工業同業公會的中區辦事處處長至今。

楊文科希望未來借重陳季媛豐富的產業實戰經驗，幫助新竹縣的台知園區、竹科三期等旗艦建設大步前進。

此外，新竹縣北埔鄉水磜村長林辰隆和外坪村長楊文國，從二〇一六年開始，因前鄉長姜良明要求他們必須檢據核銷才能領取村長事務補助費，所以一直沒領。新任鄉長莊明增上任後決定補發，將在二十九日向鄉代會提出墊付案，順利通過即可讓他們各領到一百五十一萬二千元。

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