〈北部〉大湖草莓季 護莓隊不定時巡守

2019-01-25

〔記者蔡政珉、黃美珠／綜合報導〕苗栗縣大湖鄉「草莓王國」美譽遠近馳名，元旦連假吸引大批遊客湧入，鄉內草莓園的草莓幾乎被採摘一空；農曆春節連假將至，不少遊客詢問屆時還有沒有草莓可採？大湖地區農會指出，目前第二期果已陸續成熟，預估農曆年前可大量產出，歡迎民眾春節造訪採草莓。

結合民防、義警人力

因為草莓是農民重要的經濟作物，大湖警分局也結合民防、義警等，成立「聯合護莓隊」，不定時巡守，守護草莓農以及遊客財物安全，讓大家可以安心採草莓。

產量冠全國 遊客安心採

大湖地區農會表示，大湖草莓每個產季約可結四期的果實，第一期於去年底結果，占比五分之一，於元旦前後受到遊客青睞；第二、三期果共占五分之三，產量最多，由於入冬以來氣候較溫暖，預估農曆年前二期果可以盛產，之後第三期果也會接力登場，請遊客不擔心春節到大湖沒有草莓可採。

大湖鄉草莓屬於旱作水果，草莓產業經長期發展，已有相當規模，出產草莓超過全國七成，栽種面積約五百公頃，每公頃產量約兩萬公斤，「草莓王國」美譽遠近馳名。

大湖地區草莓本季栽種，以豐香、香水品種為主，傳統豐香品種草莓口感較軟嫩、甜度高且果肉多汁。香水品種草莓多用於如草莓蛋糕等產品使用，果肉較大，口感較有嚼勁，細細品嘗同樣擁有滿滿的幸福滋味，各有消費者支持。農會表示，之後也會陸續舉辦相關活動，促銷草莓買氣。

竹縣明、後天辦柑桔行銷

此外，新竹縣柑桔盛產，廿六、廿七日將在縣府前廣場舉辦柑桔行銷暨茶花藝術展示，並示範以柑桔為食材，結合應景的糕餅、魚、雞湯做成年菜，限量免費試吃，活動期間每天早上十一點還有柑桔酥品嚐會。

在活動現場購滿十台斤新竹縣柑桔送紅包袋，買滿十五台斤送紅包袋和錦囊福袋，買廿台斤以上，除紅包袋和錦囊福袋，另有泰國來回機票的抽獎券一張。

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