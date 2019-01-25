〈北部〉（桃園）楊光國中小周邊 推動交通寧靜區

2019-01-25

〔記者許倬勛／楊梅報導〕交通部前年起推動「交通寧靜區」，桃市選定五處，皆已完成路口告示牌的設置，民眾進入交通寧靜區內，必須遵守「禁鳴喇叭、速限卅公里」兩項規定；本月新設的楊梅區楊光國中小周邊路段，是全市首個學區速限管理示範場域，違者將依法開罰。

楊光國中小周邊為瑞溪路及三民路，交通局與開南大學合作，在學校周圍設置新型速限閃光牌面，於上下學時段啟動閃光功能，讓行經的駕駛人感受視覺衝擊而減速通行。

校長賴正宗說，學校周圍車流量多且快，交通局因此也在學校東側門的三民路下坡路段，設置五組立體彩色減速標線，提醒駕駛人減速慢行；瑞溪路一段與三民路口則劃設綠底斑馬線，讓家長接送、孩子上下學更安全。

桃市交通寧靜區主要為學校、工業區、大型社區周邊，五個推動區段分別為桃園區南門國小、楊梅高榮國小、龍潭區百年大鎮、中壢區六和兒童公園周邊、楊梅區楊光國中小周邊；其中楊光國中小、六和兒童公園因緊鄰工業區及商業鬧區，優先列為示範場域，駕駛人在此違規最高可處二千四百元罰鍰，另三處目前以勸導為主，目的在養成駕駛習慣。

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