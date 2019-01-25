〈北部〉桃園蘆竹 增5處社福據點

2019-01-25

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕蘆竹區有廿一處社區照顧關懷據點，其中十九處社區型、兩處里辦型，為了服務更多民眾，蘆竹區公所規劃在南崁、大竹及山腳等地區增設五處社福據點，已有三處在施工、兩處規劃中，完工後可滿足居民更多社會福利需求。

蘆竹區長邱瑞朝表示，三處正在施工的社福據點分別為位於錦溪路的「老人福利服務中心」，將於二月完工，設有老人關懷據點、老人會辦公室及日照中心等空間；另兩處為「大南興市民活動中心」及「光明市民活動中心」，預計於五月及七月底完工，可作為各里辦公、開會場所，提供里民活動使用。

邱瑞朝說，山腳及大竹地區也規劃設置兩處社福場所，其中「山鼻市民活動中心」將投入四九八七萬元設置活動空間、關懷據點、儲藏室及無障礙廁所等，頂樓則有綠屋頂草坪及室外活動空間；「新興市民活動中心」將以五○八八萬元經費打造，具開放空間串連室內外。

此外，農曆新年即將到來，財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會連續兩年關懷弱勢，昨捐出價值六十四萬元的三百個睡袋及六五○件毛毯，讓九五○名弱勢朋友能暖呼呼歡度春節，也盼能拋磚引玉，帶動更多企業及團體投入行善。

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