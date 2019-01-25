〈北部〉（桃園）大車視野死角 幼童震撼體驗

2019-01-25

〔記者李容萍／中壢報導〕「看得到我嗎？」各地頻傳大型車因視野死角而造成騎士、行人死傷意外，中壢監理站為減低大型車內輪差及視野死角車禍事故發生，提升交通安全，昨與太子駕訓班、立青駕訓班合作舉辦交通安全教育向下扎根計畫，模擬大型車內輪差及視野死角場地擺設，教導幼稚園小朋友到駕訓班場地體驗「大型車視野死角」、「內輪差」等危險直擊，以眼見為憑進行震撼教育，提醒遠離大車、保持安全距離，且行進中勿與大車並行，讓人車更安全。

玩遊戲躲貓貓 危險直擊

遊戲規則以「躲貓貓」方式進行，讓小朋友坐上大貨車的駕駛座當起小小司機，大型車在兩側拉出、放視野死角布條，其餘小朋友站在前方及兩側視野死角上，請小小司機透過大車的左右後視鏡，或直接看向車子正前方，誰能夠一眼就看到站在車子旁邊或正前方的其他小朋友，結果根本看不到，讓小朋友們實際了解大貨車司機開車時存有視野死角的危險。

接著以氣球代替行人，在場地進行大型車轉彎形成內輪差示範，果然大型車因轉彎形成內輪差，地上靠得太近的氣球瞬間爆掉，呈現內輪差的危險性，從中講解養成「保持距離」才是安全之道；小朋友最後也前往汽機車考照處，利用場地內號誌與教練車體驗左右擺頭、停看聽再通過路口的重要性。

中壢監理站站長吳金全表示，「內輪差」就是車輛在轉彎時，前後車輪的行經軌跡所造成的差距，當車輛轉彎時後輪會向內偏移，其偏移的軌跡與前輪軌跡間的距離就是「內輪差」；一般而言，小型車須保持距離至少五十公分，大型車約六公尺至七．五公尺的安全距離，各地監理站將結合駕訓班及學校，運用駕訓班場地指導學童正確交通安全觀念，並將陸續推展到國小、國高中等不同年齡族群。

此外，明年元旦起，大客車與大貨車應裝設合於規定的行車視野輔助系統或以下任一裝置，包括左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像的車內螢幕，於車輛右側裝設一個外部近側視鏡並於車輛右前側裝設雷達警示系統，以及可顯示車輛四周影像的環景顯示系統，將更能提高行車安全並保障騎士與路人。

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