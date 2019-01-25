〈北部〉（桃園）春節出遊易塞 龍潭規劃交通疏導

2019-01-25

〔記者許倬勛／桃園報導〕春節期間，石門水庫、龍潭大池、六福村及小人國等景區與遊樂園是民眾走春、遊玩的熱門去處，但熱門景點經常壅塞，警方建議民眾如遇塞車可走替代道路，才不會塞在車陣中，壞了過年的好心情。

今年春節有九天連續假期，預估二月一日下午開始出現第一波返鄉車潮，初二回娘家車流集中在二月五日中午到二月六日下午，第三波收假車潮從二月九日下午至二月十一日上午。

龍潭警分局表示，為維護民眾春節出遊安全，二月二日到十日一連九天，進出國道三號龍潭交流道的車輛，須受匝道儀控管制，而鄰近匝道口的大昌路、五福街口也將架設禁止迴轉的臨時號誌，建議小型車可改至大昌路與健行路口迴轉，大型車則至大昌路與中興路口迴轉。

欲到石門水庫的民眾，可從國道三號下龍潭交流道後，經台三線中正路往台三乙線龍源路方向行駛到達，警方也建議開車的遊客從高線收費站或中線收費站進入，將可節省排隊等候時間。

往六福村 113縣道轉台3乙接桃68

民眾若要到六福村、小人國遊樂區，可自國道三號下龍潭交流道後，從一一三縣道中正路往台三乙線中豐路上林段方向的替代道路行駛，再走桃六十八號鄉道即可抵達，沿線都會設置引導指示標誌，全長約七．九公里；警方也將於兩大遊樂區沿線派員指揮交通、加強違規取締。

如要到龍元宮或龍潭大池參觀的遊客，可從中豐路往新龍路行駛，車輛可停放於新龍路上的停車格，再步行前往。

公路總局表示，依照往例，春節期間國道三號南下車速緩慢，除了通往龍潭各景點車流量大，往大溪方向同樣車滿為患，包括台三線大溪交流道至武嶺橋、大溪老街入口及台七線三民至下巴陵路段。

台4線往桃園分流 開放中庄便道

為分流車潮，春節期間將開放台四線中庄便道，紓解台四線往桃園方向車流，並將號誌紅燈秒數延長，可供用路人右轉替代道路，避開武嶺橋易壅塞路段；若國道三號大溪交流道壅塞時，警方也建議可南行往龍潭交流道、或北行往三鶯交流道，而國道三號土城至大溪路段為易壅塞路段，公路總局已規劃台三線為替代道路，呼籲民眾多加利用。

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