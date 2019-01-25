〈北部〉新竹漁港道路改善 景觀煥然一新

2019-01-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹漁港作業區周邊環境改善工程已完工，市府昨天舉辦啟用典禮，不僅道路景觀變美，新港路、新港一、二、三、四路及排水系統也優化改善；不過，有漁民認為漁民作業區是供漁民加油及放冰塊、卸魚貨之用，希望作業區內只供漁民車輛進出。

市府產業發展處表示，作業區當然由漁民使用，漁民作業區擴大就是要提供漁民更好的作業環境，會禁止遊客進入停車，漁民作業車輛可擺放漁民證以供辨識。

新竹漁港一九九一年啟用後，廿七年來都未整理修繕，因海水不斷沖刷，造成港邊碼頭填料掏空，更出現道路不均勻沉陷問題，也因沒有排水系統，每次下大雨，港區就淹水，碼頭區道路出現嚴重下沉與破損，影響漁民進出。

新竹市長林智堅說，市府此次投入一﹒五億元經費，改善新港路、新港一、二、三、四路的道路路面與排水系統和碼頭沉陷問題，重新形塑新港路沿路景觀；並縮減新港路路幅，規劃漁民專用動線，兼顧實用與道路美化。

林智堅說，新竹漁人碼頭已煥然一新，每到假日吸引很多年輕的父母前往，更有許多外地觀光客慕名前來，沿線栽種的防風林，未來樹木長大後也能遮陽擋風。

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