〈北部〉環評過關 南清公路43.5k截彎取直有譜

2019-01-25

〔記者蔡孟尚／五峰報導〕新竹縣五峰鄉親爭取多年的南清公路（南寮至清泉）、一二二號縣道四十三﹒五公里處路段截彎取直工程，環評案終於獲專案小組審查通過；縣府表示，環評大會通過後就可以向中央爭取經費執行，計畫總經費估計為二億二千萬元。

遇颱風來襲常交通中斷

「這個路段颱風來襲時不是落石就是出現水瀑布，交通幾乎都會中斷，嚴重影響桃山、清泉等部落居民的生活。」新竹縣議員張益生說，對於不得不經過此路段的部落居民用路安全十分憂心，他認為過去每次災後的搶修復建工程是治標不治本，為了長期安全起見，還是要截彎取直做根本性的改善。

新竹縣政府表示，南清公路四十三﹒五公里處路段，位於五峰鄉大隘村及桃山村之間，是高峰、茅圃、清泉等聚落主要聯絡道路，主要醫療設施均在山下，每次交通中斷就會造成患者就醫困難，甚至在二○一三年、二○一五年及二○一六年發生多次巨石滾落的危險災情，讓用路人十分不安。

規劃採橋梁方式跨越坑谷

張益生說，這段彎道的截彎取直工程，他和地方人士已經爭取多年，但始終卡在環評這一關，還好環保署環評專案小組會議終於通過這個案子，消息傳回部落後，大家都相當開心。

縣府表示，南清公路四十三﹒五公里處路段改善工程，規劃採「道路截彎取直」橋梁方式跨越坑谷以遠離災害區，以引道修坡方式採縱坡平順銜接兩岸既有道路高程，跨河段橋梁採大跨度設置，並減少河中落墩數為原則，並盡量避開河谷，以利水利防洪。

將向中央爭取2.2億元經費施作

縣府強調，這個案子先前的疑慮，歷經多次專案小組會議均已釐清，後續在環評大會中可望順利通過，之後將向交通部爭取經費施作，計畫總經費估計為二億二千萬元。

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