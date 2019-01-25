〈中部〉《台中》萌警犬執勤 穿梭花博成亮點

2019-01-25

〔記者許國楨／台中報導〕因應花博維安，市警局警犬隊從活動開始即投入偵爆及緝毒工作，但考量因應各種搜索情境，小型犬有體型上優勢，最近加入了一位夥伴JJ（傑克羅素母梗犬），而JJ犬小志氣高，認真執勤的模樣，讓遊客直呼「那ㄟ架古錐！」意外成為警察預防犯罪最佳代言人。

警犬隊犬種除常見的拉不拉多、狼犬等大型犬外，面對狹小低矮的環境及因應各種搜索情境，小型犬即有體型上優勢，為此警犬隊最近加入了一位夥伴JJ（傑克羅素母梗犬，一歲），這隻緝毒犬體型雖小，但犬小志氣高，充分利用其嗅覺天分，在園區內擔任巡邏勤務，防止不法份子在園區內從事非法活動。

警犬隊隊長陳玉梅說，為了因應一些自小客車廂、車底或舞台下方較狹小的空間，該隊去年請專人到犬舍挑選小型犬挑中JJ，七月開始見習後與隊上其他七隻緝毒犬、偵爆犬一起訓練，直到花博開幕才正式投入勤務。因JJ屬傑克羅素梗犬中的長毛種，加上年輕活蹦亂跳，讓人感覺毛比較亂，也算是另類特色吧！

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