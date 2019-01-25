〈中部〉「鏡看南投」微電影賽 「慢窯南投」奪冠

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為「南投金馬獎」的「鏡看南投」微電影比賽，經過一番角逐，由「慢窯南投」奪冠，縣府24日舉辦頒獎典禮。副縣長陳正昇說，此次比賽以「活力南投」為主題，便是希望透過鏡頭展現南投的活力，提升南投能見度，得獎作品將在中投有線縣政頻道播放。
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