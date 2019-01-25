〈中部〉《南投》台灣小姐選拔開跑 佳麗搭飛行傘造勢

2019-01-25

〔記者佟振國／南投報導〕第十屆台灣小姐選拔昨日在南投縣埔里鎮虎頭山舉行活動記者會，宣告活動開跑。第九屆也是現任台姐冠軍高曼容更率五位歷屆獲獎佳麗，一同搭乘飛行傘升空，為活動造勢宣傳，象徵台灣小姐從「台灣之心」出發迎向世界，讓世界看見台灣之美。

3月底展開初賽

台灣小姐每二年選拔一次，今年正式邁向第廿個年頭與第十屆，即日起至三月五日報名，並於三月底展開初賽，其中台姐國服（原住民、客家服）及外景泳裝比賽，今年五、六月將在南投埔里、日月潭登場。

中華民國美容美學發展協會等主辦單位，昨日在台灣地理中心埔里虎頭山舉行記者會，埔里美女、現任台姐冠軍高曼容，與桃園市議員朱珍瑤等歷屆獲獎佳麗登台走秀，更別出心裁乘坐飛行傘升空，象徵從「台灣之心」出發，讓世界看見台灣之美。

佳麗們均首度體驗飛行傘，克服怕高的障礙飛上天際，用不同角度看埔里之美。高曼容表示，很榮幸能爭取埔里、日月潭成為台姐選拔國服、泳裝賽的舉辦地點，讓故鄉埔里成為美的焦點，也會盡全力為家鄉的觀光、產業宣傳，尤其第一次搭飛行傘真的很緊張，等升空翱翔鳥瞰埔里，風和日麗更襯托埔里的山清水秀。

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