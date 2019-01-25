〈中部〉搶攻市場 南投縣農產公司初一至初五照樣賣

2019-01-25

〔記者謝介裕、佟振國／南投報導〕儘管物價不斷上漲，惟南投縣府唯一生產單位南投縣農產運銷公司，迄今已凍漲五年，除今年春節照常營業不打烊，更推出「喜迎金豬」伴手禮優惠促銷活動，即日起至二月十日，所有產品九折起跳，買愈多折扣愈多﹗

消費滿千送百元提貨券

另南投縣農會在過年期間，也推出「好康滿千送百」活動，即在農產館消費滿一千元即贈一百元提貨券，依此類推；草屯農會稻香風情館包括米、苦茶油、香菇等禮盒，也都祭出八至九折不等優惠；信義農會過年期間主攻新產品「迷你梅果凍」禮盒，一盒價格一六八元，兩盒優惠三百元，並有加購禮活動；仁愛農會鎖定清境農場等熱門風景區，發放冷泡茶兌換券吸引遊客上門，各農會都積極搶攻過年市場，希望能有好績效過個好年。

只休除夕 春節九點開賣

南投縣農產運銷公司係縣府獨資經營，不但轉型成功為國內第一家生產、生態、生活一體的「豬樂園」觀光園區，近年開發蜜汁豬肉乾、豬肉酥、膠原蛋白沐浴乳、好膽來洗頭、好膽賣皂、馬告養生香腸等多項產品，連續多年獲經濟部等單位評鑑為全國優良產品金牌獎，今年農曆春節除了除夕當天休市外，大年初一至初五比照平常日，從上午九時開始營業到下午五時。

南投縣農產運銷公司總經理盧成霖指出，該公司是符合政府農產品產銷履歷認證與CAS驗證的電宰場，每天進場拍賣的豬隻都要檢附「免疫證明」始得進場，並有防檢局駐場獸醫師為食肉安全嚴格把關，保證讓消費大眾吃了安心又健康。

此外，南投縣農產運銷公司也是縣內唯一提供毛豬拍賣場所，值非洲豬瘟在中國蔓延之際，該公司表示，目前毛豬拍賣價每百公斤在七千元左右，價格穩定，春節期間保證毛豬貨源充裕，民眾不用擔心買不到豬肉。

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