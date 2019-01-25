〈中部〉服飾店封館1人2000元 雲林400家扶兒買新衣

2019-01-25

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕全國知名服飾店董事長黃文貞照顧母縣弱勢家庭，自二○○九年至今捐贈累計「破億元」的新衣採購金給全國家扶，昨天更提供八十萬元提貨券給雲林受助家庭，而且僅有母縣雲林享有專屬VIP服務，全面封館讓家扶親子歡樂大採購。

業者照顧家鄉弱勢 11年捐助逾億元

即使是在春節前生意最好的時段，昨天虎尾NET旗艦館不惜封館舉辦「幸福家扶日」，每人二千元讓四百名雲林家扶受助兒添購新衣、迎接新年。

雲林家扶主委陳燦勳代表感謝服飾店以「家扶幸福日」為主題，提供尊榮購衣服務，封館還從各分店調動卅名人員親切服務，莪馨志工媽媽也溫暖陪伴親子安心採買。

元長國小弦樂團音樂表演巡迴之旅第一次出團到虎尾老學堂公益表演，小朋友準備小蜜蜂、小綿羊、綠油精、小星星等童謠，望春風、農村曲、四季紅、雨夜花等阿公阿嬤愛聽的台灣歌謠，讓整個學堂充滿歡樂笑聲與掌聲。

華山基金會北港站由北港鎮後溝里長蔡清波、北辰區守望相助隊代理隊長蔡榮金、北港仁一醫院院長李俊億、北港廣味軒餐館老板等人聯手分送年菜，溫暖長輩的胃。雲林縣復健青年協進會今年提早達成勸募一百五十套年菜目標，還有廿大箱一千份紅糟雞肉包、十一部輪椅，西螺福興宮、西螺警分局也發起「關懷弱勢寒冬送暖」活動。

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