〈中部〉《台中》馬鈴薯收成 后里農會贈家扶25箱

2019-01-25

〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕歲末寒冬，各地送暖活動不間斷，后里是台中馬鈴薯大宗產地，品質優良。后里農會昨日贈送廿五箱共六百公斤馬鈴薯給北台中家扶中心與豐盛食物銀行。另外，國際萬豪酒店集團旗下的萬楓酒店與創世基金會合作，一起為植物人集愛。

后里農會近年熱心公益，昨日上午農會總幹事陳清琪與市議員王朝坤、立委洪慈庸服務處主任陳若庭等人，先後前往豐原區北台中家扶中心與后里區豐盛食物銀行致贈馬鈴薯。

趁發扶助金 讓弱勢家戶享用

北台中家扶中心主任劉正文表示，昨日會有部分受助戶前來領取每月扶助金，會順便領取生活物資，這十箱馬鈴薯可以讓近百戶弱勢家庭享用。陳清琪說，后里剛舉行完馬鈴薯產業文化節，這些馬鈴薯大顆又好吃，適合各種料理。

二手衣物不缺 尿布、洗沐用品缺

劉正文表示，北台中家扶中心關懷原縣區弱勢家庭孩子，目前約有二千四百名受助兒，雖然這兩年捐款銳減，但仍有許多善心人士跟企業定期捐贈物資，以白米最多，較欠缺洗沐、肉鬆、醬油、罐頭、麵食、尿布等用品，二手衣物則不缺。

萬楓酒店捐款助植物人

國際萬豪酒店集團旗下的萬楓酒店與創世基金會合作，一起為植物人集愛，即日起在飯店內共一百卅一間客房放置集愛信封，房客可從簡介認識植物人及其需求，填妥捐贈卡以現金或支票、信用卡等捐款，拿到櫃台就能響應植物人安養服務，昨天活動啟動，志工也帶植物人到飯店見證，體驗飯店的無障礙空間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/