〈中部〉《台中》敬老愛心卡搭小黃 3車隊陳情促暫緩

2019-01-25

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市敬老愛心卡去年九月底可搭小黃，但僅台灣大車隊可提供服務，廿四日有上百輛計程車到市府陳情，要求暫緩現行服務方式，等各車隊都可提供敬老愛心卡付費機制再恢復；市府回應，政策會延續，正研擬其他車隊參與及調整補貼方案。

去年僅台灣大車隊允配合裝設

台中市敬老愛心卡繼搭公車、國道客運、折抵看診費用外，去年九月廿五日起加碼可搭計程車。市府交通局當時指出，建置刷卡設備的費用由業者負擔，僅台灣大車隊允諾配合，先由完成刷卡設備的一千五百輛計程車提供服務，並持續與其他車隊洽談、裝機。

裝機費萬元有找 月租要五百元

記者當時查訪計程車業者，由於每家計程車隊的車數不一，與設備廠商的議價能力強度也不一，因此裝機價格也不一樣。若以買斷而言，從七千到一萬元都有，若為租賃每月價格則落在三百至五百元。

中華、台中衛星及大都會等車隊質疑市府獨厚特定車隊，昨動員上百輛計程車在市府後方的府會園道集結，批評市府只開放一家車隊參與敬老愛心卡服務，弊端叢生，有人刷卡換現金、非本人使用也接受，甚至有司機收集敬老愛心卡自刷衝營業額。

陳情司機說，他們早已裝好刷卡機等設備，向交通局申請搭載服務業務，卻遲遲等不到交通局的核可營運，眼看長達九天春節旺季來臨，他們質疑交通局以行政作業塞車為由來搪塞，要求市長盧秀燕體民所苦，趕快放行讓他們開車。

業者：收入減三成 要市府給交代

司機們不滿地說，客人都被特定車隊搶走了，大家的收入都減少二、三成，要求暫緩敬老愛心卡搭計程車，讓各車隊都完成刷卡機再重新上路，市府應於廿八日前給個合理交代，否則將發動大規模抗爭。

市府交通局由主秘許昭琮出面接受陳情，司機們要求交通局應徹查敬老愛心卡搭小黃弊端。交通局表示，會依據派車ＧＰＳ紀錄查核比對交易情形，如發現涉及違法，將移送地檢署偵辦，違反者經查獲，持卡人將被停權，也請民眾提供具體事證，交通局會貫徹防弊機制。

市府：評估方案 將擴大業者參與

交通局指出，敬老愛心卡搭小黃的政策會延續，市府正評估調整方案，希望擴大計程車業者參與，只要經驗證及裝置完成車上刷卡機並與交通局簽約後，都可加入服務，並在每月一千點補助額度範圍內，檢討更完善的補貼方式，不僅可保障司機權益，也確保長輩福利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/