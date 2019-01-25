〈中部〉《南投》《旭光高中空手道隊戰績輝煌》讓選手生活、訓練免愁錢 立委爭取136萬

2019-01-25

〔記者佟振國／南投報導〕空手道列為明年東京奧運正項項目，台灣空手道選手在亞運、世錦賽等國際賽事都有優異的表現，南投縣旭光高中空手道隊更是培育國手的搖籃，立委蔡培慧今年特別向原住民族委員會爭取一百卅六萬元，協助青年選手的生活輔助及國內移地訓練使用，讓許多來自弱勢家庭的優秀選手無後顧之憂，繼續苦練讓技術更上層樓。

亞運奪2金 明年東奧奪牌重點項目

旭光高中空手道隊成立十九年來，共打下逾五百面獎牌、培育超過六百位選手，包括二○一四亞運金牌辜翠萍、二○一八亞運金牌谷筱霜，還有更多選手持續投入國手訓練，準備為國爭光，也是明年東京奧運奪牌重點項目。

雖然校內訓練環境、硬體設施逐年改善，但選手多半來自弱勢家庭，加上南投縣幅員遼闊，需耗費許多交通時間與費用往返家庭與學校，教練、選手常為了經費捉襟見肘傷腦筋。

蔡培慧訪視帶「好禮」 當選手後盾

蔡培慧昨與原民會副主委伊萬‧納威、議員陳宜君、空手道委員會主委許阿甘等人訪視旭光高中，也帶來一百卅六萬元的補助款，做選手生活與訓練的後盾。蔡培慧指出，第一次探訪旭光高中空手道隊時，選手們在地下室苦練，由簡陋軟墊鋪成的訓練環境，安全防護不足，悶熱又會淹水，現在國家級的空手道館終於動工興建，並將於今年底完工，但選手生活、移地訓練費用仍不足，除了原民會，也需要行政院跨部會協助。

旭光高中校長何光明指出，該校今年空手道選手在國際賽代表隊選拔賽，共有十二人取得代表權，同時在亞洲青少年空手道錦標賽、東亞青少年空手道錦標賽、世界中學技擊類錦標賽皆有亮眼的成績，用好的表現感謝各界支持。

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