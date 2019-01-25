〈中部〉為重啟核四開道？藍營「卡」風電

2019-01-25

記者林良哲／特稿

秦末群雄並起，「沛公」劉邦率軍攻入咸陽，引起項羽不滿，擺下鴻門宴，席間由項莊起身舞劍，想藉此殺死劉邦。這段在二千多年前發生在中國的歷史，可用來說明彰化縣府與中央對於風電「卡關」的爭議！

彰化縣府對於被冠上「反對」綠電的帽子，一直相當不滿，而縣府所發佈的新聞稿或公開說明，完全沒有提及「反對」字眼，只是一再強調「同意權不在地方政府」。

其實大家心知肚明，國民黨去年以「反空污」為主軸，強調要「減少火力發電」，但台灣目前電力主要靠火力以及核能，民進黨希望發展太陽能及風力發電（綠電），藉此降低火力發電比率；而國民黨一方面大力批評綠電，又要求台中火力發電廠降載，那最後的結果是什麼？當然只有依靠核能，可能要重啟核四廠，甚至蓋核五、核六廠。

民進黨明知道對方的意圖，卻軟弱到無計可施！例如縣長魏明谷在職的最後一天，想要批出電業籌設許可證的複查同意公文，卻發現公文被一位事務官「卡」住，沒辦法送到縣長室。

項莊舞劍、意在沛公！項莊出去舞劍，當然不能明說要「殺掉劉邦」，而是說要「來點娛樂」，幸好項伯以身掩護劉邦，而軍師張良又叫樊噲進去「鬧場」，劉邦才逃過一劫。現在，國民黨的項莊已舞起了劍，民進黨卻找不到「勇士」出面擋劍，更沒有「智士」運籌帷幄，那只能說核電再起之日不遠，而綠電的前途堪慮了！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/