〈中部〉7種子師完訓 CIP彰化風電案照走

2019-01-25

〔記者張聰秋／彰化報導〕雖然風電被「卡關」，造成業者表明要退出台灣，但風電開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）指出，願意繼續與能源局相關部門溝通，有關彰化開發計畫，不受彰化縣政府未簽准籌設電業許可證的複查同意公文之影響而停止。

不受同業叫停影響 相關合作續推

為了兌現創造彰化在地工作機會的承諾，去年，CIP與建國科大簽訂產學教育合作備忘錄，雙方一起推動全國首創「離岸風電維護運轉學徒制」、制定「離岸風電維運學程」，共同培訓離岸風電運維人才。

CIP指出，已簽訂的計畫仍依契約內容進行，其中與建國科技大學合作的教育人才培訓計畫，目前最新進展，七位派往丹麥接受種子教師訓練的人才，全部通過丹麥結業考試取得受訓證書。

為此，建國科大將維運課程融入工程學系大二、大三課程，推出廿一個離岸風電維運學程學分，大四再讓表現優異的學生進入CIP接受全薪的學徒實習，因應學分課程設計，雙方採取台灣、丹麥兩地培植種子教師，由丹麥學者專家先來台授課，再把上過工作坊的種子教師送到丹麥，接受更嚴謹、更精實的離岸風場實地操作訓練，包括五位建國科大教授和兩位工研院經理，親身目睹世界最新的風機葉片、塔架、機艙等零組件，汲取新知。

願繼續與政府溝通 中鋼也未放棄

目前彰化縣四家開發商（三外商一本土商）、六個風場，分別是沃旭開發大彰化東南、西南風場，CIP開發的彰芳、西島風場，海龍團隊（玉山能源與北陸電力NPI）開發的海龍二號風場、中鋼開發中能風場；日前沃旭表明先停止執行已動工的合約，海龍團隊宣佈先暫停在台相關投資活動，CIP願意繼續與政府溝通，中鋼也未放棄爭取，仍繼續努力。

對此，身兼縣府經濟暨綠能發展處代理處長的建設處長劉玉平表示，電業籌設許可本來就不是縣府的職權，業者各項計畫或活動，只要對地方有正面效益的，縣府尊重也樂觀其成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/