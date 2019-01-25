〈中部〉雲林縣虎尾空軍基地 立委盼建國際會展中心

2019-01-25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕緊鄰虎尾高鐵特定區的舊虎尾空軍基地，隨著軍隊撤出而閒置荒廢，傳出國防部要動用廿五億元重建營區，立委蘇治芬昨天偕同各相關單位現勘，希望國軍提供五公頃建置國際會展中心，帶動地方發展。

蘇治芬盼釋5公頃地建置

蘇治芬指出，舊空軍基地廢棄多年未開發，一片荒煙蔓草，雲林各界也都十分關心這塊地的用途，盼國防部能向雲林鄉親說明虎尾營區未來規劃方向，但要與地方多協調。

昨天軍備局公營處長少將張大偉、陸軍司令部上校孫若先、十軍團工兵組長林文祥上校等人都到場向蘇治芬及地方各級民意代表簡報。

軍方擬建大營區 經費到位

張大偉表示，配合國防部興安專案推動，全面檢討老舊營區整建工程，推動大營區併小營區政策，計畫在虎尾營區設置駐兵、訓練、休閒及眷屬照顧的大營，總規劃經費廿五億元已籌措到位，預計明年底動工，未來也會開放空間與在地居民共同使用。

蘇治芬：也應重視地方發展

蘇治芬以地方對該處規劃續為營區仍有反對意見，她尊重與理解國防部以國安優先前提、整併小營區的計畫與考量，但也應重視視地方發展，若國軍進駐會影響地方發展，建議國防部與地方多溝通再研議。

虎尾營區佔地約五十二公頃，蘇治芬建議國軍可釋放一成土地約五公頃建置國際會展中心，以彌補雲林縣沒有大型場館可辦展覽或舉辦國際會議的窘境。

軍方：彙整地方意見後檢討

虎尾鎮代會副主席陳樹泉以虎尾高鐵特區是精華地段，國軍進駐恐影響房價與地價，希望國防部再評估，也有代表建議軍方召開公聽會參考在地居民意見後再裁定。到場的國防部人員表示，將再彙整地方意見後全面檢討。

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