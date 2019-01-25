〈中部〉嘉義市嘉油鐵馬道 前瞻3千萬元助活化

2019-01-25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府辦理「活化嘉油鐵馬道暨周圍土地開發規劃與基本設計」案，全線拓寬步道、翻修自行車道路面及設置一座公廁，前、昨天各召開一場說明會，與會者多數認同設公廁，但憂心後續如維護不佳，恐造成環境髒臭及治安死角，市府將制訂公廁清潔等標準程序，另在公廁附近加裝照明設備，彙集民意後，本案預計下半年發包、明年六月前完工。

嘉市首條單車專用道 全長3.5公里

嘉油鐵馬道是嘉市第一條專用自行車道，原為中油嘉義溶劑廠專用鐵路貨運支線，在二○○三年停駛後，廢棄鐵道改建成休閒專用自行車道，起點自嘉市世賢路四段延伸至嘉縣北回歸線天文廣場附近，全長三．五公里，兩岸綠樹成蔭，吸引民眾前來運動休閒，去年使用人次達三十五萬。

寬度不足、路基損毀 將拓寬重鋪

市府觀光新聞處觀光發展科長林靖淳說，鐵馬道人行步道目前寬度一‧二公尺，不足兩人並行，且多處步道路基塌陷、損毀，經中油補助兩百萬元設計規劃，另獲前瞻基礎建設計畫經費約三千萬元工程費，規劃拓寬步道至二．六公尺，自行車道改鋪瀝青路面，並設專用道標誌，自行車道外側鋪設混凝土及木紋磚。

興建公廁增設照明 方便民眾如廁

林靖淳說，目前運動民眾有如廁需求時，須前往鐵馬道鄰近的便利超商或廟宇廁所，初步規劃公廁選址設在重慶六街一百二十巷東側，因該處附近較多住戶出入，避免成治安死角。

市議員陳姿妏表示，不少年長者來此運動，確實有設置公廁需求，不過要避免公廁成為治安死角，建議加強管理及清潔；紅瓦里長蔡旻岳表示，希望未來串連嘉市自行車道系統，並引進電動自行車，吸引遊客到此觀光。

林靖淳表示，鐵馬道沿線路燈於晚間十一點後關閉，翌日凌晨三點半至六點半開啟，未來公廁周圍設夜間專用燈及無障礙斜坡道，並再視需求增設公廁。

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