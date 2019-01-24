〈南部〉南檢查獲走私中國魚貨 船長貨主7人收押

2019-01-24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦振瑞發八八號漁船涉於廿一日走私未經檢疫的中國魚貨五千餘公斤進入安平港，檢察官將貨主陳澤信、船長陳瑞芳及五名外籍漁工向法院聲請羈押均獲准；潘姓輪機長經檢察官諭知二萬元交保。

台南地檢署承辦檢察官王宇承於去年八月獲報有漁船走私魚貨情資，即指揮海巡署台南機動查緝隊、嘉義查緝隊、南市刑大、第六警分局成立專案小組，歷經五個多月蒐證，得知振瑞發八八號漁船十九日從澎湖出港，二十一日在台南安平查獲陳澤信、陳瑞芳及五名中國、印尼籍漁工陳某、順某等駕駛漁船到中國領海，以海上接駁方式將中國地區未經檢疫的魚產品紅魽四千七百九十三公斤、春子魚三百四十八公斤，佯裝成自行撈捕的魚貨，從台南安平港入關。

經檢察官訊問後，認為陳澤信等人涉犯懲治走私條例、入出國及移民法，犯罪嫌疑重大，貨主陳澤信、船長陳瑞芳等人有串證之虞，陳姓等漁工無一定住居所，有逃亡之虞，經向法院聲請羈押均獲准。

南檢襄閱主任檢察官柯怡伶表示，近期非洲豬瘟疫情於境外蔓延，且農曆春節將至，年貨、食品需求量大增，價格高漲，南檢將嚴加查緝。

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