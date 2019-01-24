〈南部〉台南市防兒虐 擬訂台南版兒少保護條例

2019-01-24

〔記者蔡文居、洪瑞琴／台南報導〕虐童事件頻傳，台南市議會臨時會昨天邀請市府赴議會進行兒童虐待專案報告，議會決議要求增加社工人員、整合各單位主動關懷高風險家庭，並促訂定自治條例等決議。

副市長許育典答詢表示，目前防杜虐童的主法為兒童權益保障法，但國內法律確實對公權力進入家庭有所限制，未來市府將研擬台南版的兒少保護自治條例，統合地方政府里鄰、社工、校園的資源，有效執行兒童保護，精進市府在虐童防範的作為。

昨天的專案報告，由副市長許育典率相關單位主管列席報告。議員發言十分踴躍。邱莉莉表示，每個局處都大談防範虐童的作為，但無整合平台是事實，虐童案並未減低，最好是能透過類似兒童公約的精神，來解決法制面的不足。林燕祝等人則指社工人力不足，並痛批五天內發生二起虐童案，質疑社會局鬆散，隱瞞受虐兒病情，通報機制失靈。

議會最後決議，要求市府增加專業社工人力，保障社工安全，增加編列社工超時加班費，市府應盡速訂定兒少保護自治條例及家暴防治自治條例。

社會局長黃志中說，社會局調查並無延遲處理，未來也思考在處理嚴重兒虐而遭法院裁定安置的孩童，讓社工在合法範圍內提供適度的資訊即時讓家長了解，以免再次造成誤解。此外，日前台南相繼傳出虐童案，市長黃偉哲昨也在市政會議要求社會局、警政單位要建立ＳＯＰ標準作業流程，責任歸屬才能追究，以正視聽。

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