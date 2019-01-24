〈南部〉總統大選「蔡賴配」 台南政壇：有可能

2019-01-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院前院長賴清德昨日出席「台灣制憲基金會」開幕式，獨派大老辜寬敏呼籲總統蔡英文與賴清德搭檔競選，再引發「蔡賴配」或「賴蔡配」發燒話題，台南政壇認為，未來有可能「蔡賴配」。

民進黨立委王定宇認為，辜老呼籲賴清德出來選總統，已經不是第一次，顯見對賴有高度期待，而且辜老非常關心台灣未來前途，有著深深期盼，希望二○二○總統大選能夠有很強的組合，從他首度透露話意，期望賴也可以當副手，正副搭檔都行，顯見辜老對蔡英文亦有高度肯定。

王定宇認為，「蔡賴配」不能說不可能，以民進黨預計三月總統提名機制，若採全民調進行，由於賴清德曾一再表明支持蔡英文競選連任，因此他表態登記初選意願不大，屆時大選布局可能更明朗化。

台南政壇亦有一說，賴清德表明自己是「台獨工作者」，接受國安會秘書長職務可能性很大，以賴的堅定立場，位居中央重要位置，可以鞏固深綠與穩住台灣優先主體，只是未來國內外情勢會再發生什麼事，而觸動其他決定，也是很難說。

不過，也有親綠人士認為，賴清德民調不低於蔡英文，這股「清流 」能否往上升值得觀察，現在喊出「蔡賴配」說法，對他很不公平，若是真正關心賴的未來之路，也不會逼他這時候表態。

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