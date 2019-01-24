〈南部〉弟、妹出養美國 意外之旅再續手足情

2019-01-24

〔記者蔡文居／台南報導〕弟、妹在五歲的時候先後出養美國，獨留大姊小美（化名）一人在台灣，由於父母親雙亡，小美思念出養美國的弟妹，委託家扶中心協尋。一場台灣之旅，意外讓他們再度牽起手足情緣。

父母親雙亡 大姊獨留台灣

善牧基金會台南嬰兒之家社工部主任劉宜菁說，去年善牧接到屏東家扶中心的委託，請他們幫一名廿一歲的台灣女孩小美尋找被出養到國外的手足。小美的兩名弟妹在五、六歲時出養到國外，如今一個十三歲、一個十二歲，她希望能了解弟妹的現況。

思念弟、妹 盼知道他們現況

善牧接獲委託，立即與國外機構聯繫，但尚未獲得消息。前幾天，剛好因來自美國的帕斯曼一家人的造訪，讓這起案件有了進展。

帕斯曼一家人住在美國猶他州，育有一名親生女兒，並先後在善牧領養了三名子女，其中十三歲的男孩羅斯正是小美的弟弟。當時，羅斯被領養兩年後，小他一歲的妹妹也要被出養，但帕斯曼因已有四名子女，無力再領養，此事也成為他們心中之憾。

帕斯曼一家遊台 訪領養機構

劉宜菁說，因不忍手足在異地分離，帕斯曼太太透過臉書意外找到住在阿拉巴馬州收養妹妹的薛納漢家，讓兄妹倆能在異地團圓，每年也定期聚會。

這次，帕斯曼的大女兒因即將上大學，全家決定來趟台灣之旅，原本只是單純的旅遊，因帕斯曼另二名收養子女曾安置在善牧台南嬰兒之家，而興起造訪善牧的念頭。

社工認出弟弟 促成團圓

善牧組長鄭雅婷說，接待的謝姓社工曾接手小美妹妹出養後續追蹤的工作，她看見羅斯，直覺得面熟，因社工曾在妹妹的報告中看過兩人合影。她立刻調出過去的照片，給帕斯曼一家人看，確認羅斯就是小美的弟弟。這意外的發現，也讓小美姊弟三人在相隔多年後，得以再聚首。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/