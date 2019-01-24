〈南部〉台南違規、非法旅宿176家 觀旅局：輔導合法

2019-01-24

〔記者王涵平、王捷／新營報導〕南市公告去年違規、非法旅宿達一百七十六家，農曆春節將屆，觀旅局除加強聯合稽查確保公安，也透過查辦裁處、公開資訊，讓遊客了解住宿權益。

總共稽查698家次 開罰1911萬元

觀旅局指出，上年度市府辦理聯合稽查計六百九十八家次，查有合法旅宿擴大營業及違規業者計廿三家，非法旅宿業者計一百五十三家，裁罰金額合計一千九百一十一萬元。

觀旅局：去年輔導183家民宿合法

對於非法旅宿業者，觀旅局表示，除加強裁處罰鍰，限期改善外，最主要是盡力輔導業者針對問題加速改善，讓業者順利完成合法登記，去年成功輔導三家非法旅宿合法設立旅館；台南雙城觀光地區通過可申設民宿後，至去年底已輔導一百八十三家民宿完成合法登記。

木結構老屋無法通過 業者無奈

針對遭裁罰，一家民宿業者無奈指出，已被罰六萬元，且被連續裁罰三年，原因是民宿以五十年的老房改建，頂樓三樓還保有日式風格的木造結構，但是礙於九二一地震後的建築法規定，木造結構被認定為加蓋，找了許多建築師背書，但還是沒有通過，希望能盡快合法。

另一家業者被開罰四萬元，業者指出，民宿本來就是合法民宿，但因為消防設備與房間數不合比例，所以被認定為擴大營業，被開罰後已經添購消防設施。

有業者透露，這次上榜的違法民宿只是九牛一毛，據了解，全台南只有二成民宿合法，無法合法化的原因，大多是不在合法民宿的規範區域內，有些是沒有合乎建築法規，因為改變建築恐怕就會喪失民宿特色。

觀旅局指出，廿一日公告撤銷登記並註銷旅館業登記證的旅宿業有三家，將定期發布名單與函請訂房網站下架，建議民眾訂房前可至「臺南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）查詢合法旅宿名單，並參酌網站內豐富的旅遊資源規劃專屬遊程。由於查緝名單會持續更新，所以最新裁罰旅宿業者名單請至「觀光旅遊局行政服務網」（https://ppt.cc/fXXjTx）查詢。

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