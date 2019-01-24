〈南部〉高雄五甲關帝廟開國運籤 中上有福報

2019-01-24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄五甲關帝廟今年開出全國最早「中上」國運籤，廟方表示，台灣面對國際詭譎多變局勢，今年仍能萬業有成，上半年持平穩定、下半年豐收有利，走出自己的康莊大道。

五甲關帝廟每年國運籤預測精準，今年為安定民心，提早開出「中上」國運籤，內容「己足人人望修身，亥春有道受天神，脫出金豬有福本，萬業有成祝黎民」，另四季詩「春雨得綿綿，夏時炎如天，秋待三扶後，冬財廣無邊」。

廟方解讀上半年持平穩定、下半年豐收有利，強調各行各業打下基礎穩固，不管國際詭譎多變局勢，例如中美貿易戰等，台灣在現有的基礎下，只要誠意正心做好事業，今年是豐收有福報的一年。

值得一提的是，農曆四月籤詩「梅開闡化引河神，世道崎嶇解苦身，海中神針明正路，週遊列國添財能」，其中「週遊列國添財能」點出政府招商有成，如南向政策等，打通四面八方財路，各國訂單接踵而來。

廟方表示，下半年國家財運亨通，農曆八月籤詩「桂子飄香好年冬，人人積善求福祿」，九月籤詩「世上鴻圖開新道，利人利己笑孩童」，十二月籤詩「天心眷顧又一年」，強調萬業積善有成就。

不過農曆四月至六月要留意天災，四月籤詩「梅開闡化引河神」、六月籤詩「進出六畜多辛苦，難言奔波配聖靈」，廟方提醒酷熱的日子裡，動物會比較辛苦，飼養六畜牲口的人應多加注意。

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