〈南部〉高市特教師辱罵學生關廁所 人本控不適任

2019-01-24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國小特教班教師被控向家長推薦服用營養素，高雄市議員、人本教育基金會怒指不適任。

高雄市議員林于凱、特教班家長及人本教育基金會主任張萍，昨天於議會說明，十多名家長及特教班畢業生到場，會中播放影片，教師於影片中建議家長帶學生驗血，給專人解讀並服用細胞營養素，稱是「全世界最好喝的細胞營養素」，學生一定很喜歡喝。

不僅如此，教師常在課堂滑手機，還把特教生關進廁所半小時，學生滿手屎尿仍不願協助換紙尿褲，下課若不主動如廁便破口大罵。課餘與家長溝通，稱「自己是孩子貴人」，要求不用去醫院復健，吃健康食品就有效。

林于凱反映家長訴求，批評教育局怠惰失職，只幫不適任教師找工作，角色如「人力銀行」，強調應審視相關內容，盡快啟動機制介入調查。

張萍指出，陳姓教師要求腦性麻痺特教生自行下樓梯，在旁拿iPad拍攝也不協助，違反教師法九項不適任相關規定，教育局屢接獲投訴，還努力協助調校或轉任行政職。

校方表示，三年來接到家長投訴陳師三次，陳師認為雙方理解不同，今年元月四日與家長、民代研商，九日開家長說明會說明調整職務，並沒有推卸責任。

教育局︰已依程序啟動調查

高雄市教育局長吳榕峯表示，該名教師已暫停入班，不適任教師有觀察輔導期，等輔導結束後會開教評會，如不適任才會解聘，已請校長啟動調查，待寒假後開學觀察輔導成效，按照程序走。

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