〈南部〉《高市》高雄客運攜手秀泰 投資20億蓋商場

2019-01-24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市三民區後驛（後火車站）地區將出現新影城，高雄客運與秀泰影城合作，將投資二十億興建結合電影、購物、美食的商場，這也是韓國瑜上任後，高雄市第一件大型百貨開發案。

影城結合商場 進駐高雄後驛

高雄市觀光局長潘恆旭表示，高雄客運今天將與秀泰影城召開記者會，宣布這起二十億元投資案，高雄客運董事長鍾嘉村、秀泰集團董事長廖治德將親臨參加。

根據規劃，這處結合影城的購物中心，地點在高雄市三民區自立一路的高雄客運自立站，面積約二千坪。高雄客運表示，鐵路地下化後，看好高雄後火車站的商圈消費買氣，加上近年人口逐漸往北高雄移動，因此規劃投資影城商場。

秀泰影城近年來積極往南台灣布局，去年八月也宣布與達麗建設合作，在高捷北機廠 （高捷紅線R24南岡山站）站前，打造「達麗米樂」萬坪影城商場，預計今年第二季動土，二○二一年第二季試營運。

目前高雄市的影城，大多集中在市中心及南高雄市區，例如夢時代喜滿客、國賓草衙道、MLD、高雄威秀等，北高雄市區僅有奇萊美影城，消息一出，住左營、楠梓、三民區的影迷都相當興奮。

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