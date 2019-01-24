〈南部〉高市九大年貨公車 三鳳中街便利逛

2019-01-24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為方便民眾到三鳳中街採買年貨，高雄市政府交通局即日起至除夕夜推出「九大年貨公車」路線，歡迎搭乘，省去找停車位困擾。

即日起至除夕夜推出

每到農曆年前，三鳳中街都湧進大量人潮、車潮，停車一位難求，交通局今年規劃「九大年貨公車」，包括205中華幹線、88建國幹線、92自由幹線、紅25、紅27、33、53B、218、0南及0北。

「九大年貨公車」班次密集，民眾可在高雄火車站搭乘205中華幹線、88建國幹線、紅27、218公車在三鳳中街站下車；或搭乘92自由幹線、紅25、53B公車在高雄中學站下車，也可搭乘33、0南及0北公車在三民市場站下車，都可輕鬆抵達三鳳中街。

交通局長鄭永祥說，年貨公車的車頭LED顯示「辦年貨發大財」，車內以農曆新年為主題佈置，讓民眾感受濃濃的年節氣氛。

明起可索取免費乘車券

交通局也與三鳳中街發展協會合作，民眾一月廿五日起到三鳳中街購買年貨，可向店家索取年貨公車免費乘車券，數量有限、送完為止。

一月廿五日下午四點，三鳳中街入口處將舉辦舞獅慶新春、財神發大財活動，邀請獅甲國小舞獅隊表演，鄭永祥也將發送一千份韓國瑜限量Ｑ版小紅包、年貨公車免費乘車券。

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