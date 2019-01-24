〈南部〉台東新建廚餘廠 議長：有味道

2019-01-24

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣環保局在利嘉溪旁新建廚餘回收再利用中心，縣議會昨天組團視察，局長謝清泉自豪新廚堆肥無異味，特別拿出一袋樣品「招待」議員試聞，議長吳秀華卻很直白說「有味道」！謝則說跟舊廠比已經好多了。

位於利家工業區的舊廚餘廠周邊有密集廠房民宅，長期飄散臭味，環保局去年投入三千多萬元在利嘉溪附近興建新廠，透過高溫高效微生物分解系統操作，大幅減少廚餘發酵時間及縮短處理流程並可降低異味，將廚餘轉化成有機肥料及有機土壤改良劑再利用。

議長吳秀華昨天率多位議員搭遊覽車到新廠勘查，環保局簡報表示預計四月中旬完工後試運轉，六月啟用，每日可處理廿八公噸廚餘。

環保局長謝清泉拿出一袋承建廠商在高雄廠製作的堆肥樣本，很高興地端給議員們試聞，沒想到議長吳秀華第一個聞就說：「有味道」，縣議員高美珠聞了也皺鼻說有味道，謝清泉則請大家不要拿香水的標準來聞，這個成品比起利家舊廠已經好太多了。

縣議員吳景槐則說，廚餘堆肥最大的問題就是油及鹽分過高，農民怕影響農作，廠商則說新的技術已經可以分解油份及減低鹽分，有議員說：「最好可以達到人可以吃的標準」。

新廚廚餘到底臭不臭，一位曾使用過舊廠堆肥的民眾拿起新廠肥一聞，直說「好香」，真的好太多了！

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